JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kartika Sari Tebar Kebahagiaan Natal pada Usia 50 Tahun

Jumat, 19 Desember 2025 – 19:44 WIB
Kartika Sari Tebar Kebahagiaan Natal pada Usia 50 Tahun
Kartika Sari, merek roti dan pastry khas Bandung yang telah menjadi ikon oleh-oleh khas Kota Kembang melakukan perayaan 50 tahun lewat kegiatan berbagi hampers Natal bersama SOS Children’s Villages Indonesia. Foto: dok Kartika Sari

jpnn.com, JAKARTA - Kartika Sari, merek roti dan pastry khas Bandung yang telah menjadi ikon oleh-oleh khas Kota Kembang melakukan perayaan 50 tahun lewat kegiatan berbagi hampers Natal bersama SOS Children’s Villages Indonesia.

Fransisca Purnomo, Chief of Creative Kartika Sari mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya menghadirkan semangat kepedulian dan kebersamaan di momen Natal dengan berbagi kebahagiaan kepada 30 anak dari SOS Children’s Villages Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan Kartika Sari menjadi tanggung jawab sosial yang juga sebagai refleksi perjalanan lima dekade.

"Di momen Natal, Kartika Sari menghadirkan kebersamaan, kehangatan, dan keceriaan melalui aksi berbagi bersama anak-anak, sekaligus menegaskan bahwa nilai kepedulian telah dan akan terus menjadi bagian dari perjalanan perusahaan," ujar Fransisca, Jumat (19/12).

Fransisca Purnomo mengatakan, selama 50 tahun Kartika Sari menyadari bahwa perjalanan dan keberhasilannya tidak terlepas dari dukungan masyarakat.

"Karena itu, momen perayaan ini kami maknai dengan berbagi kebahagiaan bersama, ini sebagai bentuk rasa syukur sekaligus komitmen Kartika Sari untuk terus menghadirkan dampak positif bagi sesama," katanya.

Helena Making, selaku Pembina SOS Children’s Villages Indonesia menyampaikan apresiasi atas konsistensi Kartika Sari dalam menghadirkan dukungan dan perhatian bagi anak-anak melalui berbagai kegiatan sosial.

Bahkan dia mengatakan, Kartika Sari selalu berbagi kebahagiaan sejak 1998.

Kartika Sari, roti dan pastry khas Bandung memaknai perayaan 50 tahun dengan kegiatan berbagi hampers Natal

TAGS   Natal  Nataru  Santa Claus  hampers natal  Bandung 
