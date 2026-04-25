Kartini di Balik Kemudi: Kisah Pengemudi Bus Indonesia di Australia

Sabtu, 25 April 2026 – 05:36 WIB
Maryanti Puji Astuti tertarik menjadi sopir bus setelah melihat pengemudi bus perempuan. (ABC News: Hellena Souisa)

Maryanti Puji Astuti merasakan kepuasan tersendiri setiap kali mendengar ungkapan terima kasih dari penumpangnya.

Perempuan yang akrab disapa Yanti itu bekerja sebagai sopir bus di Melbourne, Australia sejak tahun 2021.

"Pengalaman menyenangkan itu ketika penumpang mengucapkan, 'terima kasih, bus driver'," ujarnya kepada ABC Indonesia. 

"Itu ada kepuasan tersendiri."

Keinginan perempuan asal Depok tersebut untuk suatu hari mengemudikan bus muncul sejak ia baru pindah ke Melbourne pada tahun 2018.

"Awalnya saya pertama datang ke Melbourne, saya lihat ada perempuan mengemudi bus," katanya.

"Sejak saat itu saya berpikir mungkin saya bisa coba untuk mengemudi bus."

Profesi ini berbeda dengan pekerjaannya ketika masih di Indonesia, yaitu sebagai manajer agensi asuransi di bank.

Sebagai pengemudi bus berdarah Indonesia di Australia, Yanti harus siap menghadapi kondisi jalan dan penumpang yang tak menentu

Sumber ABC Indonesia

BERITA KARTINI LAINNYA:

