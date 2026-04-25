Kartini di Balik Kemudi: Kisah Pengemudi Bus Indonesia di Australia
Maryanti Puji Astuti merasakan kepuasan tersendiri setiap kali mendengar ungkapan terima kasih dari penumpangnya.
Perempuan yang akrab disapa Yanti itu bekerja sebagai sopir bus di Melbourne, Australia sejak tahun 2021.
"Pengalaman menyenangkan itu ketika penumpang mengucapkan, 'terima kasih, bus driver'," ujarnya kepada ABC Indonesia.
"Itu ada kepuasan tersendiri."
Keinginan perempuan asal Depok tersebut untuk suatu hari mengemudikan bus muncul sejak ia baru pindah ke Melbourne pada tahun 2018.
"Awalnya saya pertama datang ke Melbourne, saya lihat ada perempuan mengemudi bus," katanya.
"Sejak saat itu saya berpikir mungkin saya bisa coba untuk mengemudi bus."
Profesi ini berbeda dengan pekerjaannya ketika masih di Indonesia, yaitu sebagai manajer agensi asuransi di bank.
Sebagai pengemudi bus berdarah Indonesia di Australia, Yanti harus siap menghadapi kondisi jalan dan penumpang yang tak menentu
-
Polisi Gagalkan Penyelundupan Puluhan Kendaraan ke Timor Leste
-
Pemprov Jatim Beri Bantuan BBM Gratis untuk Ojol di Malang
-
Pemerintah Kaji Alokasi Kuota Peserta PBI BPJS Kesehatan jadi 120 juta Jiwa
-
Prabowo Dorong Penambahan Konser K-Pop di Indonesia
-
Gibran Sebut Jusuf Kalla Senior, Mentor, dan Idolanya
- ABC Indonesia
Hakim ICC Tolak Gugatan Mantan Presiden Filipina DuterteJumat, 24 April 2026 – 01:24 WIB
- ABC Indonesia
Kemiskinan Jadi Alasan Nelayan Indonesia Mencari Ikan di Perairan AustraliaKamis, 23 April 2026 – 01:03 WIB
- Perempuan
BDO di Indonesia Peringati Hari Kartini, Apresiasi Kepemimpinan PerempuanRabu, 22 April 2026 – 10:46 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Warga Wellington di Selandia Baru Diminta Mengungsi karena BanjirSelasa, 21 April 2026 – 21:33 WIB
- Bulutangkis
Uber Cup 2026: Tim Beregu Putri Indonesia Waspadai Kekuatan KanadaSabtu, 25 April 2026 – 00:05 WIB
- Bulutangkis
Legenda Bulu Tangkis Sarankan PBSI Berani Mainkan Pemain Muda di Thomas Cup 2026Sabtu, 25 April 2026 – 00:03 WIB
- Kriminal
Istri-Anak Koko Erwin Terseret Pencucian Uang NarkobaSabtu, 25 April 2026 – 02:50 WIB
- Jateng Terkini
Immoderma Perkenalkan Vitaran Skinbooster untuk Menjawab Tren Real Skin 2026Sabtu, 25 April 2026 – 05:47 WIB
- Humaniora
Pengamat Nilai Wajar Gibran Dikritik Seusai ke Papua: Cuma PencitraanSabtu, 25 April 2026 – 00:01 WIB