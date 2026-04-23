JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kartini Masa Kini: 445.000 Mitra UMKM Terbantu GrabModal

Kamis, 23 April 2026 – 17:38 WIB
Fitri Farhatani, mitra UMKM yang terbantu GrabModal. Foto: grab

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah geliat ekonomi digital, wajah “Kartini masa kini” tak lagi hanya hadir dalam ruang-ruang formal.

Di ekosistem Grab, kisah itu tercermin dari ratusan ribu mitra perempuan yang memanfaatkan akses pendanaan untuk menjaga keberlangsungan hidup.

Sejak diluncurkan, layanan GrabModal by OVO Finansial telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp6 triliun kepada lebih dari 445 ribu mitra pengemudi dan pelaku UMKM.

Di balik angka besar itu, tersimpan cerita-cerita personal yang menggambarkan daya juang perempuan Indonesia.

Mak Netty, misalnya, memilih tetap bekerja sebagai mitra pengemudi di usia lebih dari 50 tahun.

Bergabung sejak 2018, dia menjadi tulang punggung keluarga saat suaminya sakit.

Dengan pinjaman awal sekitar Rp2 juta, dia membiayai pengobatan sekaligus memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahkan ketika ponselnya rusak—alat utama untuk bekerja—dia kembali memanfaatkan akses pendanaan agar tetap bisa mencari nafkah.

