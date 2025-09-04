Close Banner Apps JPNN.com
Karya Andrean Hendranata Tembus Barnes & Noble

Kamis, 04 September 2025 – 03:11 WIB
Andrean Hendranata merilis buku berjudul Topeng yang Memikat: Memahami Bahaya NPD & Cara Melindungi Diri. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Andrean Hendranata, seorang penulis buku dan juga penyintas hubungan toksik, kini mendedikasikan hidupnya untuk memberikan edukasi serta ruang pemulihan bagi mereka yang terluka oleh relasi manipulatif melalui komunitas NPD Survivor Indonesia.

Sebelum mendirikan gerakan ini, Andrean terlebih dahulu berkarya di bidang entertainment sebagai pencipta lagu dan Magician.

Namun, titik balik hidup datang ketika dirinya harus menghadapi realitas pahit hubungan yang penuh manipulasi.

“Saya ingin membuktikan bahwa luka bisa diolah jadi karya, dan trauma bisa menjadi pintu menuju perubahan,” ujar Andrean.

Andrean pun merilis buku berjudul Topeng yang Memikat: Memahami Bahaya NPD & Cara Melindungi Diri.

Buku ini bukan hanya mendapat sambutan hangat di Indonesia, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional.

Versi eBook-nya kini tersedia di berbagai platform global seperti Rakuten Kobo dan Barnes & Noble, sebuah pencapaian yang menjadi kebanggaan tersendiri, karena karya seorang penyintas asal Indonesia bisa masuk ke toko buku bergengsi di Amerika dan menjangkau pembaca dunia.

“Buku ini saya tulis bukan untuk menggurui, tapi untuk menemani para survivor agar tidak merasa sendirian. Jika satu orang saja bisa terselamatkan karena membacanya, itu sudah cukup berarti,” tambah Andrean.

Melalui komunitas NPD Survivor Indonesia, Andrean Hendranata berharap bisa menyalakan api kecil harapan bagi ribuan penyintas lainnya.

