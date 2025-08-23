Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Karya Miliknya Dibajak, Ivan Gunawan Beri Sindiran

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 11:11 WIB
Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus desainer, Ivan Gunawan mengungkapkan bahwa karya miliknya yakni hijab telah dibajak oleh orang tidak bertanggung jawab.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memperlihatkan bentuk barangnya yang telah dipalsukan oleh pelaku.

"Ya Allah, karya aku dibajak," ungkap Ivan Gunawan, Jumat (22/8).

Host Brownis itu mengatakan brand miliknya yaitu Mandjha dipalsukan oleh pedagang yang berjualan di e-commerce.

Ivan Gunawan berharap masyarakat tidak tertipu dengan barang KW alias bajakan tersebut.

"Berikan aku keluasan hati untuk melihat kenyataan ini, semoga mereka yang memang mencintai karya saya tidak membeli barang KW," jelas Igun, sapaannya.

Menurut Ivan Gunawan, oknum yang memalsukan barang miliknya sempat berjualan melalui siaran langsung.

Dia menilai pelaku sudah tidak tahu malu padahal telah merugikan brand orang lain.

