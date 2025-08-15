Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Karya Penyintas Binaan BAZNAS Hadir di Pameran EDRR 2025

Jumat, 15 Agustus 2025 – 04:39 WIB
Karya Penyintas Binaan BAZNAS Hadir di Pameran EDRR 2025 - JPNN.COM
BAZNAS memperkenalkan karya para penyintas di Pameran EDRR 2025, JIExpo Kemayoran. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpartisipasi dalam ajang Emergency and Disaster Reduction & Rescue (EDRR) 2025 yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Rabu–Jumat (13–15/8/2025).

Melalui program “Pasar Penyintas”, BAZNAS menghadirkan berbagai produk karya penyintas bencana binaannya.

Kehadiran BAZNAS di ajang tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pemulihan dan kemandirian ekonomi masyarakat terdampak bencana.

Program pemberdayaan yang dijalankan diharapkan dapat membantu penyintas tidak hanya pulih secara fisik, tetapi juga bangkit secara ekonomi.

Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan Pasar Penyintas menjadi momentum penting untuk memperkenalkan hasil karya penyintas kepada masyarakat luas.

“Produk-produk tersebut merupakan buah dari pembinaan BAZNAS RI melalui program berbasis kearifan lokal,” ujarnya, Kamis (14/8).

Menurut Saidah, Pasar Penyintas tidak hanya sekadar memamerkan barang dagangan, tetapi juga menjadi sarana promosi potensi ekonomi penyintas.

“Kami ingin menunjukkan bahwa penyintas bencana memiliki kemampuan luar biasa untuk bangkit, berkreasi, dan memberikan kontribusi nyata,” katanya.

BAZNAS memperkenalkan karya para penyintas di Pameran EDRR 2025, JIExpo Kemayoran.

