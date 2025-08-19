Karya Reza Rahadian, Pangku Berkompetisi di Busan International Film Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - Film Pangku, debut penyutradaraan Reza Rahadian terpilih dan berkompetisi dalam Busan International Film Festival (BIFF) 2025.

Karya tersebut bakal diputar dan berkompetisi di program Vision, sebuah program yang mengkurasi film-film independen inovatif terbaik dari Korea dan Asia, memberikan gambaran tentang masa depan sinema Korea dan Asia.

Busan International Film Festival merupakan festival film terbesar di Asia yang selama ini telah menjadi platform bagi para sineas Asia dan dunia untuk menunjukkan karya-karya inovatif dan segar.

Terpilihnya Pangku sebagai official selection BIFF 2025 dan berkompetisi di program Vision juga menjadi spesial karena tahun ini BIFF menandai edisi ke-30 tahun perjalanan festivalnya.

BIFF 2025 sekaligus menjadi ajang world premiere (pemutaran perdana) film Pangku. Momen itu tentu menjadi langkah penting bagi perjalanan film Reza Rahadian yang tahun ini memasuki dua dekade.

Terpilihnya Pangku untuk ditayangkan di BIFF 2025 membuktikan kepiawaian artistik Reza, tidak hanya sebagai salah satu aktor terbaik yang dimiliki Indonesia, tetapi juga sebagai sutradara film panjang yang langkahnya baru saja dimulai.

"Merasa terhormat dan dengan penuh rendah hati saya mengucapkan terima kasih kepada BIFF 2025. BIFF tentu bukan festival yang asing bagi saya, karena dua film yang saya perankan juga telah diputar di festival tersebut. Kali ini, saya kembali dengan film yang saya sutradarai," kata Reza Rahadian.

"Semoga karya ini diterima dengan baik oleh komunitas film, bisa menjadi refleksi bagi audiens global dan memiliki resonansi dengan perjuangan karakter di filmnya," sambungnya.