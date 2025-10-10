Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Karyawan Alfamart Diperkosa Sebelum Dibunuh

Jumat, 10 Oktober 2025 – 04:50 WIB
Karyawan Alfamart Diperkosa Sebelum Dibunuh - JPNN.COM
Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah (tengah) saat melakukan ekspos pengungkapan kasus kejahatan di Mapolres Karawang. ANTARA/Ali Khumaini

jpnn.com, KARAWANG - Penyebab kematian Dina Oktaviani (21), karyawan Alfamart mulai terungkap. Korban diperkosa sebelum akhirnya dibunuh.

Satreskrim Polres Karawang menangkap pelaku yang merupakan rekan kerja korban.

"Pembunuhan itu terungkap setelah pada Selasa (7/10) ditemukan jenazah yang mengambang di Sungai Citarum wilayah Dusun Munjul Kaler, Desa Curug, Kecamatan Klari," ungkap Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah, Kamis.

Baca Juga:

Dia mengatakan setelah petugas melakukan penyelidikan, ternyata jenazah yang ditemukan mengambang di Sungai Citarum itu adalah seorang perempuan bernama Dina Oktaviani.

Dari hasil penyelidikan terungkap kalau korban diduga dibunuh oleh rekan kerjanya, yakni Heryanto (27).

Pelaku ditangkap di tempat kerjanya di minimarket yang berada di Rest Area KM 72 Tol Cipularang-Purbaleunyi atau di sekitar Desa Cigelam, Kecamatan Babakancikao, Kabupaten Purwakarta.

Baca Juga:

"Tim Taktis Sanggabuana Polres Karawang bersama dengan Resmob Polda Jabar mengamankan pelaku sehari setelah jasad korban ditemukan," katanya.

Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku yang bernama Heryanto melakukan aksinya karena terdesak kebutuhan finansial.

Penyebab kematian Dina Oktaviani (21), karyawan Alfamart mulai terungkap. Dia diperkosa sebelum akhirnya dibunuh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alfamart  diperkosa  Dibunuh  Polres Karawang  pembunuhan 
BERITA ALFAMART LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp