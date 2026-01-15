Close Banner Apps JPNN.com
Karyawan Bandung Zoo Berharap Pemerintah Tak Ambil Opsi Tutup Kebun Binatang

Kamis, 15 Januari 2026 – 15:41 WIB
Pengunjung mendatangi Bandung Zoo di tengah polemik yang masih terjadi, Sabtu (27/12/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pusat, tengah membahas masa depan Bandung Zoo atau kebun binatang.

Dalam pembahasan ini, pemerintah memiliki tiga opsi untuk kebun binatang dan akan diputuskan dalam dua bulan ke depan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah opsi yang kini tengah dalam pembahasan.

Opsi pertama, mempertahankan kondisi seperti sekarang. Kedua, mengembangkan kawasan menjadi taman margasatwa dengan jumlah satwa lebih terbatas disertai penambahan ruang terbuka hijau.

Opsi yang paling ekstrem ialah mengalihfungsikan kawasan sepenuhnya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Merespons hal ini, karyawan Bandung Zoo berharap pemerintah mempertahankan Bandung Zoo dan memfungsikannya sebagai kebun binatang seperti saat ini.

"Kami tetap ingin ini menjadi kebun binatang seperti sekarang," kata juru bicara (jubir) karyawan Bandung Zoo, Sulhan Syafi'i, di Kebun Binatang Bandung, Kamis (15/1).

Sulhan menuturkan, harapan kebun binatang tetap bisa beroperasi dikarenakan tingginya minat wisatawan yang ingin melihat koleksi satwa di Bandung Zoo.

Nasib Kebun Binatang Bandung tengah dibahas oleh Pemkot Bandung, Pemprov Jabar, dan pusat, Begini suara harapan pegawai Bandung Zoo.

