JPNN.com - Daerah

Karyawan Bandung Zoo Patungan Belasan Juta demi Beli Pakan Satwa

Senin, 01 Desember 2025 – 14:52 WIB
Ilustrasi: Pengunjung melihat salah satu koleksi satwa di Kebun Binatang Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Sekitar 100 orang karyawan Kebun Binatang Bandung melakukan patungan atau urunan sukarela untuk membeli pakan satwa. 

Hal itu terpaksa dilakukan dikarenakan dana yayasan yang sudah menipis dan tidak cukup untuk membeli pakan. 

Humas Bandung Zoo Sulhan Syafi'i, mengatakan dana sukarela yang terkumpul dari hasil urunan itu sebanyak belasan juta rupiah. 

Meski belum memenuhi kebutuhan pakan yang mencapai Rp 400 juta, tetapi inisiatif menunjukkan kepeduliaan para pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdi. 

"Iya beda-beda (patungannya), ada yang Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu, ada yang lebih. Namanya juga sukarela," kata Sulhan di Bandung, Senin (1/12/2025). 

Menurut Sulhan, dana patungan telah mencapai lebih dari Rp 10 juta dan masih terus bertambah. Namun, Sulhan menegaskan bahwa tujuan gerakan ini sama sekali bukan soal memenuhi total kebutuhan pakan.

"Ini bukan soal cukup berapa lama, tetapi komitmen karyawan membela satwa sampai rela mengeluarkan uang pribadinya untuk membantu pembelian pakan. Kalau untuk menutupi mah gak akan bisa," tuturnya. 

Dia mengatakan inisiatif itu muncul setelah para karyawan mengetahui kondisi keuangan yayasan yang kian mengkhawatirkan.

Karyawan Bandung Zoo patungan belasan juta rupiah untuk membeli pakan satwa di tengah krisis dana yayasan, sambil menunggu izin operasional dibuka kembali.

