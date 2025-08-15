Close Banner Apps JPNN.com
Karyawan IDSurvey Melayani Masyarakat Lewat Program Relawan Bakti BUMN Batch VIII 2025

Jumat, 15 Agustus 2025 – 15:08 WIB
jpnn.com, JAKARTA - PT IDSurvey, selaku Holding Jasa Survei yang terdiri dari PT Biro Klasifikasi Indonesia, PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia mengirimkan perwakilan karyawan terbaiknya untuk mengikuti Relawan Bakti BUMN Batch VIII 2025, sebagai bentuk nyata komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Direktur Utama ID Survey Arisudono menuturkan program ini menjadi wujud sinergi dan kepedulian BUMN dalam memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

"Para relawan terpilih melalui proses seleksi yang melibatkan karyawan Kementerian BUMN dan BUMN Group di seluruh Indonesia," ujar Arisudono.

Kegiatan ini dilaksanakan pada 15–17 Agustus 2025, dengan penempatan relawan di sejumlah wilayah yang telah ditentukan.

Dari PT IDSurvey, karyawan yang lolos seleksi yakni Megawati Rosalio Putri, Spesialis Transformation Office Champion, yang akan bertugas di Desa Aan, Klungkung, Bali.

PT SUCOFINDO mengirimkan dua perwakilan, yaitu Sekar Dwi Setyaningrum dari Branch Operation Support Cabang Semarang, yang akan ditempatkan di Tanah Maros, Sulawesi Selatan, dan Dery Adlil Karim dari Calibration & Electrical Tec 2 – SBU Laboratorium Bekasi, yang akan bertugas di Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, PT Surveyor Indonesia mengirimkan Fitroh Agung Dimas Tetuko dari Divisi Manajemen Asset, yang akan berkontribusi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Keterlibatan para karyawan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di lokasi penugasan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga yang memperkuat rasa kepedulian dan jiwa gotong royong.

Program Relawan Bakti BUMN merupakan inisiatif yang dirancang untuk mengimplementasikan core values AKHLAK secara nyata.

