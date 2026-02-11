Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Karyawan Tewas di Gudang Aksesoris Bandung, Diduga Bunuh Diri

Rabu, 11 Februari 2026 – 18:18 WIB
Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal saat ditemui di lokasi TKP penemuan pria gantung diri di Jalan Inhoftank, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Rabu (11/2/2026). Foto: Dok. Polsek Astanaanyar

jpnn.com, BANDUNG - Seorang karyawan pria berinisial DS (45 tahun) ditemukan tewas di dalam gudang aksesoris di Jalan Inhoftank, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Rabu (11/2/2026) siang.

Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal mengatakan, sebelum kejadian pelaku bunuh diri tengah berada di toko yang berlokasi di kawasan Regol.

Korban kemudian disuruh atasannya untuk mengambil barang di gudang sekitar pukul 09.00 WIB.

Namun, DS tidak kunjung kembali. Akhirnya karyawan lain diminta untuk mengecek ke gudang, dan justru menemukan rekannya itu sudah meninggal dunia dengan kondisi badan telungkup dan berceceran darah.

"Setelah mendatangi TKP, kami menemukan salah satu karyawan dalam posisi tertelungkup di bawah tangga. Artinya bukan di samping tangga, di ujung tangga. Posisinya tertelungkup dan kami pastikan dalam keadaan meninggal dunia," kata Fetrizal saat ditemui di TKP.

Polisi kemudian melakukan olah TKP, termasuk meminta keterangan saksi-saksi dan mengecek CCTV.

Berdasarkan penyelidikan awal, polisi menemukan tali yang melilit di leher korban.

"Di lantai dua tepatnya teralis besi di ujung tangga dan juga di lantai dua kami temukan ada kursi yang sudah tidak pada posisinya," ucapnya.

