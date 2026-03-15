Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kasasi Ditolak, Nikita Mirzani Harus Jalani Lebaran di Tahanan

Minggu, 15 Maret 2026 – 06:06 WIB
Nikita Mirzani. Foto: Instagram/nikitamirzanimawardi_172

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani sepertinya akan merayakan Lebaran tahun ini di tahanan.

Sebab, permohonan kasasi yang diajukannya dalam kasus pemerasan disertai ancaman dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap Dokter Reza Gladys ditolak Mahkamah Agung.

Atas keputusan tersebut, vonis yang harus dijalani Nikita Mirzani tetap 6 tahun penjara.

Baca Juga:

"Tolak kasasi terdakwa," amar putusan perkara kasasi nomor 3144 K/PID.SUS/2026 dalam laman MA RI.

Putusan diketok oleh Hakim Agung Soesilo selaku ketua majelis, dengan anggota Sutarjo dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Perkara Nikita Mirzani saat ini dalam minutasi oleh majelis hakim.

Baca Juga:

Dengan adanya putusan itu, vonis terhadap Nikita Mirzani tetap sebagaimana putusan pengadilan tingkat banding.

Awalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Nikita Mirzani dengan empat tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan 3 bulan.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nikita Mirzani  kasus Nikita Mirzani  Sidang Nikita Mirzani  Nikita Mirzani ditahan 
BERITA NIKITA MIRZANI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp