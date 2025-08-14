Kasat Lantas Polres Palembang Pastikan Tidak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas Saat Festival Bidar

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:01 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Festival Perahu Bidar Tradisional 2025 mulai digelar pada besok 15-17 Agustus 2025 mendatang di Sungai Musi Palembang.

Selama pelaksanaan festival perahu bidar, tidak ada pengalihan arus lalu lintas.

"Benar saat festival bidar nanti digelar kami tidak melakukan pengalihan arus lalu lintas," ungkap Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan S Radipta, Kamis (14/8/2025).

Finan mengatakan pihaknya akan melakukan pengamanan pada festival bidar tersebut.

"Anggota Satlantas tetap ada di lapangan melakukan pengamanan mengatur lalin. Namun, kami masih melihat situasional di lapangan nanti, dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan arus lalin," kata Finan.

"Bagi masyarakat yang akan menonton agar kiranya tidak mengganggu arus lalu lintas," sambung Finan.

Finan juga mengimbau kepada masyarakat Palembang yang membawa kendaraan, baik roda dua maupun roda empat diharapkan parkir di tempat yang sudah disiapkan panitia.

"Bagi masyarakat Palembang yang membawa kendaraan, baik motor maupun mobil diharapkan untuk parkir di tempat yang sudah disediakan panitia," pinta Finan.(mcr35/jpnn)