Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Kasat Lantas Polres Palembang Pastikan Tidak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas Saat Festival Bidar

Kamis, 14 Agustus 2025 – 19:01 WIB
Kasat Lantas Polres Palembang Pastikan Tidak Ada Pengalihan Arus Lalu Lintas Saat Festival Bidar - JPNN.COM
Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan S Radipta, Kamis (14/8/2025). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Festival Perahu Bidar Tradisional 2025 mulai digelar pada besok 15-17 Agustus 2025 mendatang di Sungai Musi Palembang. 

Selama pelaksanaan festival perahu bidar, tidak ada pengalihan arus lalu lintas. 

"Benar saat festival bidar nanti digelar kami tidak melakukan pengalihan arus lalu lintas," ungkap Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan S Radipta, Kamis (14/8/2025). 

Baca Juga:

Finan mengatakan pihaknya akan melakukan pengamanan pada festival bidar tersebut. 

"Anggota Satlantas tetap ada di lapangan melakukan pengamanan mengatur lalin. Namun, kami masih melihat situasional di lapangan nanti, dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan arus lalin," kata Finan. 

"Bagi masyarakat yang akan menonton agar kiranya tidak mengganggu arus lalu lintas," sambung Finan. 

Baca Juga:

Finan juga mengimbau kepada masyarakat Palembang yang membawa kendaraan, baik roda dua maupun roda empat diharapkan parkir di tempat yang sudah disiapkan panitia.

"Bagi masyarakat Palembang yang membawa kendaraan, baik motor maupun mobil diharapkan untuk parkir di tempat yang sudah disediakan panitia," pinta Finan.(mcr35/jpnn)

Selama festival bidar tradisional yang digelar di Sungai Musi Palembang tidak ada pengalihan arus lalu lintas.

Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Cuci Hati

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Festival Bidar  Festival Perahu Bidar Tradisional 2025  Palembang  pengalihan arus lalu lintas  sungai musi palembang 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp