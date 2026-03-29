JPNN.com - Daerah - Riau

Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Menyalahi Wewenang, Polda Riau Bertindak Tegas

Minggu, 29 Maret 2026 – 15:41 WIB
Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru Menyalahi Wewenang, Polda Riau Bertindak Tegas - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Foto: Source for JPNN.

jpnn.com - Polda Riau menegaskan komitmennya untuk tidak mentolerir segala bentuk penyalahgunaan wewenang, khususnya dalam penanganan kasus narkoba.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan personel yang berprestasi akan diberikan penghargaan, sementara yang terbukti melakukan pelanggaran dipastikan ditindak tegas.

Salah satu contoh terbaru adalah pencopotan Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol M. Jacub Nurman Kamaru.

Jacub dicopot dari jabatannya dan ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) setelah diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan perkara.

“Dari hasil pemeriksaan internal, Kompol Jacub diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak menjalankan prosedur sesuai standar operasional,” kata Pandra Minggu (29/3).

Pandra menjelaskan kesalahan yang dilakukan Kompol Jacub terkait mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan tidak melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Polda Riau menegaskan bahwa setiap penanganan perkara narkotika harus melalui mekanisme yang jelas, termasuk pelaksanaan TAT dan koordinasi lintas lembaga, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.

Pencopotan dan penempatan dalam patsus terhadap Kompol Jacub disebut sebagai bentuk nyata komitmen institusi dalam menindak tegas setiap pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam kasus narkoba.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Kompol M. Jacub Nurman Kamaru dicopot dari jabatan gegara penanganan perkara. Begini masalahnya.

