Kasatgas Tito Kawal Pemulihan Lahan Pertanian & Tambak Terendam Lumpur Akibat Bencana

Selasa, 17 Maret 2026 – 21:15 WIB
Kasatgas Tito Kawal Pemulihan Lahan Pertanian & Tambak Terendam Lumpur Akibat Bencana - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Muhammad Tito saat memberikan keterangan ke awak media usai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3). Foto: Dokumentasi Satgas PRR

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian memastikan akan mengawal percepatan pemulihan lahan pertanian dan tambak udang yang terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Pertanian (Kementan), untuk mempercepat penanganan, terutama agar lahan-lahan tersebut dapat kembali produktif.

Dia mengatakan pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi lahan pertanian maupun tambak terdampak sebagai dasar penanganan.

“Dan akan dilaksanakan setelah Lebaran mereka akan langsung genjot. Untuk membantu tambak-tambak yang terendam lumpur untuk bisa dihidupkan kembali,” ujar Kasatgas Tito kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pengawakan Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Selasa (17/3).

Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat lahan yang masih dapat langsung dioptimalkan untuk ditanami kembali.

Namun, ada pula lahan yang kondisinya sudah tertutup material, seperti batu dan kayu, sehingga memerlukan proses pembersihan terlebih dahulu.

“Itu harus di-apa namanya itu, dibersihkan. Namanya program cetak sawah baru. Meskipun sawah ini sawah lama, tapi anggarannya, anggaran cetak sawah baru,” terangnya.

Dia menambahkan durasi pengerjaan akan bergantung pada luas wilayah terdampak.

Kasatgas PRR Pascabencana Sumatra Tito Karnavian memastikan akan mengawal percepatan pemulihan lahan pertanian dan tambak terendam lumpur akibat bencana

pascabencana  Kasatgas Tito  Tito Karnavian  Bencana  lahan pertanian  Tambak  Kemendagri  satgas prr 
