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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kasatgas Tito Meninjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Siapkan Jalur Alternatif

Selasa, 07 Juli 2026 – 22:01 WIB
Kasatgas Tito Meninjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Siapkan Jalur Alternatif - JPNN.COM
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian saat meninjau kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7). Foto: Dokumentasi Satgas PRR

jpnn.com, BENER MERIAH - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian meninjau kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Aceh, Selasa (7/7).

Pemerintah berencana membangun jembatan sekaligus pelebaran ruas jalan di lokasi tersebut.

Jalur tersebut akan menjadi jalan alternatif selama perbaikan Jembatan Enang-Enang berlangsung.

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Kasatgas Tito Meninjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Siapkan Jalur Alternatif

Diketahui masyarakat telah membangun Jembatan Enang-Enang secara swadaya.

Namun, karena kondisinya dinilai masih belum terlalu kokoh, pemerintah hanya mengizinkan kendaraan roda dua dan kendaraan ringan.

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Sementara izin melintas untuk kendaraan bertonase besar menunggu hasil kajian teknis Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh.

Kasatgas Tito Meninjau Kondisi Jalan Werlah di Bener Meriah, Siapkan Jalur Alternatif

berbagai upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Bener Meriah

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TAGS   Bener Meriah  jalur alternatif  Tito Karnavian  Kasatgas Tito  Kemendagri  satgas prr  pascabencana 
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