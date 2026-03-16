JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kasatgas Tito: Penyaluran Bansos di Wilayah Pascabencana Dongkrak Daya Beli Masyarakat

Senin, 16 Maret 2026 – 18:23 WIB
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian di acara Penyerahan Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Wilayah Sumatra di Pendopo Bupati Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3). Foto: Dokumentasi Satgas PRR

jpnn.com, ACEH TIMUR - Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian menilai rangkaian penyaluran bantuan sosial (bansos) pascabencana di wilayah Sumatra akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, salah satu manfaat tersebut, yakni meningkatkan daya beli masyarakat.

“Masyarakat dikasih uang agar mereka bisa belanja. Kalau ada belanja, maka pasti akan ada pedagang. Ada demand, permintaan, pasti akan ada supply, sehingga supply bisa masuk, perdagangan bisa jalan, pasar bisa jalan,” ujar Kasatgas Tito Karnavian pada Penyerahan Bantuan Pemerintah untuk Penanganan Korban Bencana Alam di Wilayah Sumatra di Pendopo Bupati Aceh Timur, Aceh, Senin (16/3).

Pada kesempatan itu, Kasatgas Tito memberikan apresiasi kepada Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang telah menyalurkan bantuan secara simbolis di Aceh Timur melalui PT Pos Indonesia.

Tito menjelaskan bencana alam yang melanda wilayah Sumatra, termasuk Aceh Timur, telah berdampak besar bagi perekonomian daerah.

Penyaluran bansos oleh pemerintah selain dapat dimanfaatkan masyarakat, juga bakal menggerakkan roda perekonomian.

“Dan ini sama. Semua daerah lain diharapkan demikian. Itulah gunanya bantuan-bantuan seperti ini,” imbuh Tito.

Dia memastikan, penyaluran bantuan tersebut bukanlah yang terakhir. Jika ke depan masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan dan datanya dapat dipertanggungjawabkan, pemerintah akan menambah bantuan tersebut.

Di sisi lain, Tito menjelaskan karakteristik bencana alam yang melanda wilayah Sumatra sangat berbeda dengan bencana alam lainnya di Indonesia.

Mendagri sekaligus Kasatgas Pascabencana Sumatra Muhammad Tito Karnavian membeberkan dampak nyata penyaluran bansos bagi masyarakat

