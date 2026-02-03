Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kasatpol DKI Bakal Bentuk Tim soal Polemik Gerai Miras di Hotel Kartika One

Selasa, 03 Februari 2026 – 15:01 WIB
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan saat apel pengamanan perayaan Natal 2024 di Jakarta, Jumat (20/12). Foto: ANTARA/HO-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

jpnn.com, JAKARTA - Kasatpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan merespons terkait adanya tempat hiburan malam Party Station di Hotel Kartika One, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Adapun, Warga RW 02 Kampung Sawah, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, beramai-ramai melakukan aksi unjuk rasa menolak adanya Party Station, pada Jumat (30/1).

Para warga melakukan tegas penolakan, karena tempat hiburan malam tersebut menjual minuman beralkohol.

Satriadi menyebut, hingga saat ini masih menunggu keputusan dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan Party Station.

"Kami sedang menunggu keputusan dari Dinas Pariwisata DKI, untuk memutuskan apakah ada pelanggaran atau tidak mengenai perizinan. Termasuk juga mengecek PTSP," ujar Satriadi kepada JPNN, Selasa (3/2).

Setelah ada rujukan keputusan dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta, mengenai pelanggaran Party Station. Satriadi mengaku akan membentuk tim.

"Setelah itu kami baru membentuk tim untuk penindakan kalau memang ada pelanggaran," katanya.

Karena itu hingga saat ini Satriadi masih menunggu hasil kajian dan keputusan mengenai tempat hiburan malam Party Station ini.

"Karena kalau kami melakukan tindakan-tindakan ini kan harus ada dasarnya juga. Jadi kami menunggu," pungkas dia.

Kasatpol DKI Jakarta Satriadi Gunawan merespons terkait adanya tempat hiburan malam Party Station di Hotel Kartika One, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

