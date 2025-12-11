Kasih Bantuan Bencana di Pidie Jaya, Cucun DPR Dicurhati Warga soal Hunian Sementara

jpnn.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal mendatangi Pidie Jaya, Aceh, pada Rabu (10/12) untuk menyerahkan bantuan bagi korban terdampak bencana banjir dan longsor.

Cucun menyebutkan bantuan dari PKB sebagai tanda kepedulian parpol berkelir hijau itu terhadap sesama.

"Hari ini kami datang membawa bantuan, tapi lebih dari itu kami ingin membawa pesan bahwa masyarakat Pidie Jaya tidak sendirian," ujar dia dalam keterangan persnya, Kamis (11/12).

Wakil Ketua DPR RI itu saat di Pidie Jaya juga mendengarkan aspirasi kritis pemerintah daerah dan masyarakat.

Mereka meminta normalisasi untuk sungai sepanjang 970 meter yang saat ini tertutup bongkahan kayu dan lumpur.

Selain itu, mereka meminta pembangunan hunian sementara, karena 5.000 rumah mengalami rusak parah dan hilang.

Cucun sebagai pimpinan DPR bakal berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menggunakan dana siap pakai (DSP) guna mempercepat pembangunan hunian sementara dan proses rehabilitasi infrastruktur dasar.

"Fasilitas umum seperti jalanan, sekolah, tempat ibadah perlu dipulihkan secepatnya agar aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat dapat kembali berjalan normal," ujar Cucun.