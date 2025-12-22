Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kasih Ibu Hospital Denpasar Kantongi Akreditasi ACHS International

Senin, 22 Desember 2025 – 18:33 WIB
Kasih Ibu Hospital Denpasar Kantongi Akreditasi ACHS International - JPNN.COM
Kasih Ibu Hospital Denpasar meraih akreditasi ACHS International sebagai pengakuan standar mutu dan keselamatan pasien global. Foto: source for jpnn

jpnn.com, DENPASAR - Kasih Ibu Hospital Denpasar meraih akreditasi ACHS International, sebuah pengakuan global atas penerapan standar mutu dan keselamatan pasien dalam layanan kesehatan.

Pencapaian ini memperkuat posisi Bali sebagai destinasi wellness dan layanan medis yang mampu bersaing di tingkat internasional.

ACHS International atau Australian Council on Healthcare Standards dikenal sebagai lembaga akreditasi yang menerapkan parameter ketat dalam penilaian tata kelola rumah sakit, praktik klinis, budaya keselamatan pasien, hingga manajemen risiko.

Baca Juga:

Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan mutu layanan berjalan konsisten dan berkelanjutan.

Dalam proses akreditasi tersebut, Kasih Ibu Hospital Denpasar menerapkan metodologi EQuIP (Evaluation and Quality Improvement Program) yang menekankan peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.

Pendekatan ini memungkinkan setiap proses pelayanan dikaji secara sistematis guna meminimalkan risiko kesalahan medis serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan pasien.

Baca Juga:

Capaian akreditasi ini melengkapi rekam jejak Kasih Ibu Hospital sebagai rumah sakit pertama di Bali yang sebelumnya meraih HIMSS EMRAM Stage 6, pengakuan internasional atas kematangan sistem rekam medis elektronik dan tata kelola informasi kesehatan.

Integrasi kesiapan digital dan standar klinis global menjadi fondasi layanan kesehatan yang lebih efektif dan aman.

Kasih Ibu Hospital Denpasar meraih akreditasi ACHS International sebagai pengakuan standar mutu dan keselamatan pasien global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasih Ibu Hospital  Akreditasi ACHS International  Penghargaan  rumah sakit 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp