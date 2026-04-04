Berikan Perintah ke Prajurit TNI di Lebanon, Jenderal Agus Subiyanto: Masuk ke Bunker

jpnn.com, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan arahan dan petunjuk bagi para prajurit yang melaksanakan tugas misi perdamaian di Lebanon.

Arahan dan petunjuk itu seperti tertuang dalam unggahan sebuah video di Instagram akun @91agussubiyanto, Jumat (3/4).

Agus seperti dalam konten tersebut tampak berbincang dengan seorang prajurit melalui panggilan video.

Alumnus Akademi Militer (Akmil) 1991 itu memerintahkan prajurit yang bertugas mengutamakan keselamatan dan tetap berada di bunker.

"Jaga moril prajurit yang ada di sana, tetap laksanakan pengamanan intern, ya, masuk ke bunker-bunker," kata Agus memberikan arahan seperti dilihat dalam konten Instagram di akunnya, Sabtu (4/3).

Eks Pangdam III/Siliwangi itu memerintahkan para prajurit tidak sering berada di luar ruangan dan tetap menjaga morel.

"Tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moril prajurit supaya tetap semangat ya, makasih. Semangat bertugas," ujar Agus.

Diketahui, personel penjaga perdamaian Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), Praka Farizal Rhomadon, gugur akibat serangan artileri Israel di Lebanon, Minggu (29/3).