Kriminal

Kasihan Kurir Pengantar Paket di Tambora Jakbar Ini

Minggu, 02 November 2025 – 18:58 WIB
Kasihan Kurir Pengantar Paket di Tambora Jakbar Ini
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasihan kurir pengantar paket ini. Barang bawaannya raib dicuri ketika korban tengah salat di Al Falah, Krendang, Tambora, Jakarta Barat.

Pelaku berjumlah dua orang kemudian ditangkap petugas Polsek Tambora.

"Ya benar, ada kejadian pencurian paket di kawasan Krendang," kata Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami, Minggu.

Dia mengatakan kejadian itu terjadi pada Kamis (30/10) siang, tepatnya di halaman Masjid Al Falah, RW 01 Krendang, Tambora, Jakarta Barat.

Kedua pelaku dibekuk tak jauh dari lokasi kejadian pada Sabtu (1/11) siang, setelah warga setempat berhasil mengidentifikasi kedua pelaku.

Warga mengamankan kedua pelaku ke Pos RW 02 Krendang, kemudian polisi datang untuk menjemput pelaku.

"Kedua pelaku sudah diamankan ke Mapolsek Tambora oleh Unit Reskrim," ujar Kukuh.

Hingga kini kedua pelaku yang belum dibeberkan identitasnya itu masih diperiksa Kepolisian, termasuk motif keduanya melancarkan aksi pencurian.

Kasihan kurir pengantar paket ini. Barang bawaannya raib dicuri ketika korban tengah salat di Al Falah, Krendang, Tambora, Jakbar.

