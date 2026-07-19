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JPNN.com - Teknologi - Internet

Kaspersky Bongkar Pola Baru Promosi Judi Online, Waspada!

Minggu, 19 Juli 2026 – 15:49 WIB
Kaspersky Bongkar Pola Baru Promosi Judi Online, Waspada! - JPNN.COM
Ikustrasi judi online atau judol. Foto/ilustrasi: ANTARA/Aprillio Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Promosi judi online kini makin sulit dikenali. Jika dulu praktik ini banyak mengandalkan situs web dan iklan digital, sekarang penyebarannya bergeser ke media sosial.

Para pelaku memanfaatkan akun palsu, bot, hingga tautan singkat yang sulit dilacak.

Country Manager Kaspersky Indonesia, Defi Nofitra, mengatakan pelaku kini menyusup ke ruang-ruang yang ramai di media sosial, seperti kolom komentar unggahan viral, akun dengan interaksi tinggi, pesan pribadi, hingga tautan sementara yang disamarkan.

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Menurut Defi, perubahan pola tersebut membuat promosi judi online tampil layaknya interaksi wajar antarpengguna.

Akibatnya, konten semacam ini menjadi lebih sulit dideteksi maupun ditindak oleh sistem moderasi platform digital.

Kaspersky melihat penggunaan bot menjadi salah satu kunci di balik masifnya penyebaran promosi tersebut.

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Teknologi otomatis itu mampu mengirim ribuan komentar dalam waktu singkat, membuat akun baru saat akun lama diblokir, hingga mengubah kata dan gaya bahasa agar lolos dari sistem deteksi.

"Alih-alih menggantikan manusia sepenuhnya, bot dan otomatisasi memperkuat skala dan kecepatan kampanye ini," ujar Defi.

Promosi judi online kini makin sulit dikenali. Jika dulu praktik ini banyak mengandalkan situs web dan iklan digital, sekarang penyebarannya tidak lagi

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TAGS   judi online  pola promosi judol  judol  Kaspersky 
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