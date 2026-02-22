Kasus Anak Tewas Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi, Habiburokhman: Kami Kawal Sampai Sidang

jpnn.com, SUKABUMI - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bakal mengawal ketat proses hukum kasus kematian NS, 12, bocah yang diduga tewas dianiaya ibu tirinya di Sukabumi, Jawa Barat.

Dia menegaskan bahwa Komisi III DPR mengutuk kasus tersebut dan menyarankan agar Polres Sukabumi untuk mengenakan Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak kepada pelaku.

"Dengan ancam hukumnya adalah 15 tahun penjara," kata Habiburokhman di Jakarta, Minggu.

Selain itu, dia juga meminta kepada Polres Sukabumi selaku penyidik untuk memeriksa dengan teliti perbuatan yang dilakukan terhadap korban. Jika perbuatanya berkelanjutan, menurut dia, hal itu menjadi pemberat bagi pelaku penganiayaan.

"Kami akan terus kawal kasus ini sampe ke persidangan agar almarhum dan keluarganya mendapatkan keadilan," kata dia.

Sebelumnya, seorang anak laki-laki (12) meninggal dunia diduga karena dianiaya oleh ibu tirinya di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggal dengan luka lebam dan luka bakar pada tubuhnya.

Korban sehari-harinya tinggal di pesantren. Namun saat kejadian, korban sedang libur untuk persiapan awal puasa bersama keluarga.

Ketika itu, ayah korban yang tengah bekerja di Kota Sukabumi, ditelpon istrinya yang memintanya segera pulang dengan alasan korban jatuh sakit.