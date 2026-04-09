Kasus Andrie Yunus, Aktivis '98 Jim Lomen: Jangan Ada yang Memancing di Air Keruh dan Sudutkan TNI

jpnn.com - Aktivis 98 Jim Lomen Sihombing mengingatkan berbagai pihak, khususnya kelompok yang mengatasnamakan aktivis dan LSM agar jangan memperkeruh situasi di tengah proses hukum yang sedang berjalan terkait kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Menurut Jim, kritik terhadap institusi negara seperti TNI dan Polri merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, dia menilai kritik tersebut harus disampaikan secara objektif dan tidak bermuatan kepentingan tertentu yang justru berpotensi melemahkan institusi negara.

"Jangan memancing di air keruh, terutama teman-teman yang mengaku aktivis. Saya tahu sepak terjang beberapa kelompok LSM yang keberpihakannya tidak jelas. Selalu menyudutkan TNI ketika menjalankan tugas," ujar Jim dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).

Dia menyoroti adanya kecenderungan sebagian kelompok yang dinilai hanya vokal dalam mengkritik TNI, tetapi tidak pernah memberikan apresiasi saat institusi tersebut menghadapi kelompok bersenjata seperti KKB di wilayah konflik.

"Ketika TNI menghadapi KKB, mereka tidak pernah memberikan apresiasi. Ini yang menimbulkan tanda tanya, sebenarnya fokus LSM ini apa? Kenapa selalu sensitif dan cenderung 'mencakar' TNI," lanjutnya.

Jim juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap TNI dan Polri harus dilakukan secara seimbang—tidak sekadar menyerang, tetapi juga menjaga objektivitas serta kepentingan nasional.

"Kita jaga TNI-Polri dengan sikap kritis, tapi bukan sekadar menghajar. Jangan sampai kita justru diboncengi kepentingan tertentu," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai proses penanganan kasus saat ini telah berjalan secara terbuka dan menunjukkan sinergi antarlembaga, termasuk TNI, Polri, dan DPR. Jim mengapresiasi langkah cepat TNI dalam mengungkap dugaan keterlibatan oknum anggotanya.