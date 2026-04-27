Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Andrie Yunus Pelanggaran HAM Serius oleh Kelompok Aparat, Komnas HAM: Bentuk TGPF

Selasa, 28 April 2026 – 02:50 WIB
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers pembaruan kasus aktivis HAM Andrie Yunus di Jakarta, Senin (27/4/2026). (ANTARA/HO-Komnas HAM)

jpnn.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan penguatan langkah penanganan hukum dan perlindungan korban dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan peristiwa yang menimpa Andrie Yunus mengandung indikasi pelanggaran HAM yang serius.

"Komnas HAM berpendapat bahwa penyerangan menggunakan cairan air keras terhadap Andrie Yunus merupakan pelanggaran hak asasi manusia, karena merupakan perbuatan kelompok aparat yang secara sengaja membatasi, mengurangi, dan atau mencabut HAM saudara Andrie Yunus," ujar Anis di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Komnas HAM mengidentifikasi adanya lima bentuk pelanggaran dalam peristiwa itu, mulai dari hak bebas dari penyiksaan, hak atas rasa aman, hingga hak atas keadilan.

Oleh karena itu, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk memastikan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan.

"Kepada Presiden, yang pertama adalah mendorong revisi undang-undang peradilan militer agar selaras dengan undang-undang TNI dan KUHAP, terutama terkait dengan anggota TNI yang melakukan tindak pidana. Yang kedua, membentuk tim gabungan pencari fakta untuk memastikan pengungkapan secara tuntas," tutur Anis.

Selain itu, Komnas HAM meminta kepolisian melanjutkan penyelidikan hingga tuntas, termasuk mengungkap pelaku lain penyiraman air keras.

Lembaga tersebut juga mendorong pengadilan militer menjalankan proses hukum secara transparan serta mempertimbangkan penerapan pasal penyiksaan.

Komnas HAM merekomendasikan bentuk TGPF kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus oleh kelompok aparat. Presiden diminta revisi UU Peradilan Militer.

TAGS   Andrie Yunus  Penyiraman Air Keras  Pelanggaran Ham  TGPF  Komnas HAM  Anis Hidayah  UU Peradilan Militer 
