Kasus Asusila di NTB Melibatkan 2 Oknum Polisi dan 1 Casis Polri

jpnn.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memastikan kasus dugaan asusila terhadap anak yang melibatkan 2 oknum polisi dan seorang calon siswa (casis) Polri tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid menyebut penanganan perkara itu dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di masing-masing kepolisian resor.

"Kasusnya sedang ditangani Unit PPA di masing-masing polres," kata Kombes Kholid, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan terduga pelaku terdiri atas seorang anggota Satuan Brimob Polda NTB, anggota Bidang Teknologi Informasi Polda NTB, dan seorang casis Polri yang sebelumnya ditempatkan di Polres Lombok Tengah.

Kasus yang melibatkan anggota Satbrimob Polda NTB ditangani Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram.

Sementara itu, perkara yang melibatkan anggota Bidang Teknologi Informasi Polda NTB ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB.

Adapun kasus yang melibatkan calon siswa Polri ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Lombok Tengah.

"Jadi, terduga pelaku ada dua anggota. Kalau casis yang ditangani Polres Lombok Tengah itu sudah mengundurkan diri dari proses seleksi, sejak dilaporkan," ucapnya.