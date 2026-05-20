Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Asusila di NTB Melibatkan 2 Oknum Polisi dan 1 Casis Polri

Kamis, 21 Mei 2026 – 02:50 WIB
Kasus Asusila di NTB Melibatkan 2 Oknum Polisi dan 1 Casis Polri - JPNN.COM
Oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memastikan kasus dugaan asusila terhadap anak yang melibatkan 2 oknum polisi dan seorang calon siswa (casis) Polri tetap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Mohammad Kholid menyebut penanganan perkara itu dilakukan oleh unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) di masing-masing kepolisian resor.

"Kasusnya sedang ditangani Unit PPA di masing-masing polres," kata Kombes Kholid, Rabu (20/5/2026).

Baca Juga:

Dia menjelaskan terduga pelaku terdiri atas seorang anggota Satuan Brimob Polda NTB, anggota Bidang Teknologi Informasi Polda NTB, dan seorang casis Polri yang sebelumnya ditempatkan di Polres Lombok Tengah.

Kasus yang melibatkan anggota Satbrimob Polda NTB ditangani Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram.

Sementara itu, perkara yang melibatkan anggota Bidang Teknologi Informasi Polda NTB ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda NTB.

Baca Juga:

Adapun kasus yang melibatkan calon siswa Polri ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Lombok Tengah.

"Jadi, terduga pelaku ada dua anggota. Kalau casis yang ditangani Polres Lombok Tengah itu sudah mengundurkan diri dari proses seleksi, sejak dilaporkan," ucapnya.

Polda NTB memastikan kasus dugaan asusila terhadap anak yang melibatkan 2 oknum polisi dan seorang calon siswa (casis) Polri tetap diproses hukum.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polisi  oknum polisi  Asusila  casis polri  Polda NTB  Polres lombok tengah 
BERITA POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp