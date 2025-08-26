Kasus DBD di Kota Bandung Tertinggi Nasional, RS Borromeus & Takeda Kompak Lakukan Ini

jpnn.com, BANDUNG - Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat sampai minggu ke-25 (Juni 2025), Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Indonesia, yaitu 17.281 kasus.

Angka kematian akibat dengue di Jabar juga menempati urutan kedua tertinggi secara nasional, dengan 61 kematian.

Data yang sama menempatkan kota Bandung dan kabupaten Bandung sebagai daerah dengan kasus DBD tertinggi nasional kedua dan ketiga, yaitu sebanyak 1.475 dan 1.465 kasus.

Baca Juga: Waka MPR Lestari Moerdijat Dorong Penguatan Peran Orang Tua untuk Cegah Kasus DBD

Kondisi itu menekankan penting edukasi dan upaya preventif mencegah dengue.

“Kasus DBD di kota Bandung masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Angka yang tercatat hingga pertengahan tahun menunjukkan penyakit ini menjadi ancaman nyata bagi keluarga dan komunitas," kata Kepala Dinas Kesehatan kota Bandung, dr. Sony Adam dalam keterangan resminya dikutip Selasa (26/8).

Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai langkah, mulai dari edukasi masyarakat, peningkatan surveilans, pemberantasan sarang nyamuk, hingga mendorong pemanfaatan pencegahan yang inovatif seperti vaksinasi.

Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat.

Dia mengajak setiap keluarga untuk lebih waspada dan aktif melakukan pencegahan di rumah masing-masing.