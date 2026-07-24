Kasus Dugaan DC Intimidasi Nasabah di Purworejo Berakhir Damai

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan penagihan tidak beretika oleh debt collector (dc) kepada nasabah perempuan di Purworejo, Jawa Tengah, memasuki babak akhir. Kedua belah pihak menyepakati jalan damai.

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui akun Instagram PT Kredivo Finance Indonesia, @kredivo pada Kamis (23/7) pukul 18.30 WIB.

"Dapat kami sampaikan bahwa investigasi pihak berwajib telah selesai. Pihak berwajib tidak menemukan bukti yang mendukung adanya tindak pidana. Sejalan dengan hasil tersebut, debt collector dan pengadu telah sepakat berdamai di Polres Purworejo," tulis Kredivo.

Melalui media sosial, Kredivo menjelaskan telah melakukan evaluasi bersama mitra collection agency untuk memperkuat kebijakan, pengawasan, dan praktik penagihan.

Debt collector yang terlibat juga disebut telah menerima sanksi yang proporsional.

Hal ini diperkuat dengan munculnya rekaman video terduga pelaku yang memegang sebuah kertas di sebuah ruangan dengan tembok bertuliskan Polres Purworejo.

Baca Juga: DPR Desak Exchange Tak Menghindari Pertanggungjawaban kepada Nasabah

Salah satu orang dalam video menyatakan kedua pihak, yakni terduga pelaku dan korban memilih menyelesaikan secara kekeluargaan.

Sebagai bentuk akuntabilitas, Kredivo telah memenuhi undangan audiensi bersama Otoritas Jasa Keuangan untuk melaporkan perkembangan kasus, Jumat (24/7).