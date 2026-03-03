Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Eks Dirut Indofarma, Guru Besar UII: Tak Ada Unsur Mens Rea, Sepatutnya Cari Keadilan

Selasa, 03 Maret 2026 – 18:10 WIB
Kasus Eks Dirut Indofarma, Guru Besar UII: Tak Ada Unsur Mens Rea, Sepatutnya Cari Keadilan
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Dr Mudzakkir SH MH. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Guru besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof. Mudzakkir secara tegas menyoroti tidak ada unsur mens rea di perkara korupsi yang terjadi pada mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto.

Dia juga mempertanyakan adanya kewajiban menunaikan uang pengganti kepada Arief Pramuhanto atas kerugian negara senilai Rp 377 miliar pada pengadaan alat kesehatan di PT Indofarma dan anak usahanya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

“Sepemahaman saya dalam perkara Arief Pramuhanto itu memang tidak ada unsur mens rea. Pertama, beliau hanya menjalankan perintah jabatan," kata Mudzakkir dalam keterangannya, Selasa (3/3).

Baca Juga:

Kedua, lanjut Prof Mudzakkir, peristiwa tersebut terjadi saat kondisi darurat pandemi Covid-19 sehingga diperlukan kecepatan bertindak untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Ketiga, lanjut dia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah menyatakan tidak terbukti ada aliran dana kepada eks Dirut Indofarma untuk memperkaya diri sehingga tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti.

"Artinya, ketiga hal ini sudah cukup kuat untuk menilai tidak ada unsur kejahatan yang dilakukan oleh Arief Pramuhanto,” paparnya.

Baca Juga:

Menurut Mudzakkir, unsur mens rea ini sangat krusial dalam membedakan korupsi dari kesalahan administrasi biasa (wanprestasi).

Dalam tindak pidana korupsi, kata dia, seorang pelaku itu harus melibatkan niat jahat untuk merugikan negara.

Guru Besar Hukum UII Prof. Mudzakkir menyebut tidak ada unsur mens rea di kasus eks Dirut Indofarma Arief Pramuhanto

TAGS   kasus eks Dirut Indofarma  mens rea  guru besar hukum  Uii  Arief Pramuhanto  Prof Mudzakkir  Kasus Korupsi  BUMN 

