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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kasus Ibu Hamil yang Tewas Tertembak di Intan Jaya Diusut Polri

Rabu, 08 Juli 2026 – 07:30 WIB
Kasus Ibu Hamil yang Tewas Tertembak di Intan Jaya Diusut Polri - JPNN.COM
Astamaops Polri Komjen Pol Fadil Imran, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Kepala Badan Hukum (Kababinkum) dan HAM TNI Laksamana Muda TNI Farid Ma’ruf memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/7/2026). ANTARA/Laily Rahmawaty

jpnn.com - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengatakan kasus ibu hamil yang tewas tertembak saat berada di dalam rumahnya di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, diusut oleh Polri.

Dia menyebut sempat ada pemikiran untuk membentuk tim investigasi, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari Polri terkait penanganan kasus tersebut, pembentukan tim tersebut belum dibutuhkan saat ini.

"Sebetulnya kami sempat memikirkan pembentukan tim investigasi diperlukan. Tapi Pak Astamaops, Pak Fadil Imran sudah menjelaskan bahwa proses tersebut sedang ditangani menyeluruh, sehingga belum ada kebutuhan untuk membentuk tim penyelidikan, tim investigasi. Jadi sedang ditangani," kata Mugiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

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Kementerian HAM melakukan rapat koordinasi memperkuat sinergi dengan TNI dan Polri dalam penanganan persoalan di Papua.

Hadir dalam rapat tersebut Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol Fadil Imran, dan Kepala Badan Hukum (Kababinkum) dan HAM TNI Laksamana Muda TNI Farid Ma’ruf, serta jajaran Kementerian HAM.

Astamaops Polri Komjen Pol Fadil Imran menjelaskan tidak perlu membentuk tim tambahan, karena penanganan kasus penembakan tersebut untuk mencari pelakunya sudah berjalan dengan baik.

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Dia menyebut, Polri berkolaborasi dengan TNI di lapangan dalam melakukan penegakan hukum terkait kasus tersebut.

"Saya kira tidak perlu (tim investigasi). Jadi tim Satgas Damai Cartens, Satgas Gakkum sudah bekerja tinggi koordinasi di lapangan teknisnya bagaimana untuk menemukan tersangkanya," kata Fadil.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto mengatakan kasus ibu hamil yang tewas tertembak di Intan Jaya diusut oleh Polri.

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TAGS   ibu hamil tewas  Tertembak  Intan Jaya  Polri  wamen ham  mugiyanto 
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