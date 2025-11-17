Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Riau Tembus 1.202 Laporan, Miris

Senin, 17 November 2025 – 13:03 WIB
Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Riau Tembus 1.202 Laporan, Miris - JPNN.COM
Ilustrasi korban kekerasan seksual. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau merilis penanganan kasus kejahatan seksual pada anak selama tiga tahun terakhir.

Meski data menunjukkan tren penurunan jumlah laporan, angka kasus masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius kepolisian.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa laporan terkait tindak pencabulan dan persetubuhan terhadap anak terus masuk setiap tahun.

Baca Juga:

“Data ini kami terima sampai 30 September 2025. Penanganan terhadap kejahatan terhadap anak menjadi atensi Polda Riau,” ujar Anom, Senin (17/11).

Pada tahun 2023, tercatat 437 laporan polisi (LP) terkait kasus pencabulan dan persetubuhan anak, dengan jumlah korban dan tersangka yang sama.

Setahun berikutnya, pada 2024, laporan menurun menjadi 391 LP, juga dengan jumlah korban dan tersangka yang setara.

Baca Juga:

Sementara itu, sepanjang periode 1 Januari hingga 30 September 2025, Polda Riau telah menerima 374 laporan kasus serupa. Jumlah korban maupun tersangka tercatat 374 orang.

Kendati ada tren penurunan, kata Anom angka kasus pada sembilan bulan pertama 2025 tetap dianggap sangat tinggi.

Polda Riau merilis penanganan kasus kejahatan seksual pada anak selama tiga tahun terakhir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Riau  Kejahatan Seksual Pada Anak  Polda Riau  Kekerasan Seksual Pada Anak 
BERITA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp