Kasus Kejahatan Seksual Pada Anak di Riau Tembus 1.202 Laporan, Miris

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau merilis penanganan kasus kejahatan seksual pada anak selama tiga tahun terakhir.

Meski data menunjukkan tren penurunan jumlah laporan, angka kasus masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius kepolisian.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Anom Karibianto menyampaikan bahwa laporan terkait tindak pencabulan dan persetubuhan terhadap anak terus masuk setiap tahun.

“Data ini kami terima sampai 30 September 2025. Penanganan terhadap kejahatan terhadap anak menjadi atensi Polda Riau,” ujar Anom, Senin (17/11).

Pada tahun 2023, tercatat 437 laporan polisi (LP) terkait kasus pencabulan dan persetubuhan anak, dengan jumlah korban dan tersangka yang sama.

Setahun berikutnya, pada 2024, laporan menurun menjadi 391 LP, juga dengan jumlah korban dan tersangka yang setara.

Sementara itu, sepanjang periode 1 Januari hingga 30 September 2025, Polda Riau telah menerima 374 laporan kasus serupa. Jumlah korban maupun tersangka tercatat 374 orang.

Kendati ada tren penurunan, kata Anom angka kasus pada sembilan bulan pertama 2025 tetap dianggap sangat tinggi.