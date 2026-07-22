Kasus Kekerasan Seksual Terus Berulang, Waka MPR: Harus Diatasi dengan Langkah Tegas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengungkapkan kasus kekerasan seksual yang terjadi saat ini telah meruntuhkan batas-batas moral, sosial, dan psikologis masyarakat sehingga harus segera diatasi dengan langkah tegas.

"Kalau kita tidak mampu menjawab fenomena kekerasan seksual yang terjadi saat ini dengan langkah yang tepat, kita tidak bisa berharap banyak, mampu mewujudkan sejumlah target pembangunan di masa depan," kata Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Ketika Tidak Ada Lagi Batas: Membaca Krisis Kekerasan Seksual, Kesehatan Mental, dan Modal Kebangsaan yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (22/7).

Menurut Lestari, berdasarkan data Komnas Perempuan (CATAHU, dirilis Maret 2026) sepanjang 2025 terjadi 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Sementara itu, tambah Rerie yang akrab disapa, data Federasi Serikat Guru Indonesia-FSGI (periode Januari–Maret 2026) mengungkapkan bahwa dari 22 kasus kekerasan di satuan pendidikan, 91 persen didominasi kekerasan seksual dengan 83 korban yang terdiri dari 41 anak laki-laki, 40 anak perempuan, dan dua tenaga pendidik perempuan.

Anggota Komisi X DPR itu menilai dengan berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus berulang, bangsa ini menghadapi krisis moral.

Rerie berpendapat dengan terus meningkatnya angka kekerasan seksual di berbagai ranah menunjukkan hal itu persoalan serius.

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"Berbagai kasus yang terjadi saat ini merupakan puncak gunung es yang menggerus nilai-nilai moral dan rasa malu masyarakat," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Rerie mendorong agar masalah kekerasan seksual di tanah air diatasi dengan langkah tegas untuk mencegah peningkatan tindak kekerasan di tanah air mendapatkan dukungan semua pihak, para pemangku kepentingan dan masyarakat.