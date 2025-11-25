Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kasus Kematian Balita di Bandung, Ibu Tiri Jadi Tersangka

Selasa, 25 November 2025 – 12:12 WIB
Kasus Kematian Balita di Bandung, Ibu Tiri Jadi Tersangka - JPNN.COM
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menetapkan ibu tiri Raditya Allibyan Fauzan (4 tahun), sebagai tersangka atas kematian balita tersebut.

Ibu tiri atas nama Sari Mulyani (26 tahun) ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan intensif dan keterangan para saksi.

"Sudah tersangka," kata Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Anton saat dihubungi, Selasa (25/11/2025).

Baca Juga:

Anton menuturkan, Sari dilaporkan oleh ayah kandung korban, beberapa jam setelah balita itu meninggal pada Sabtu (22/11).

Kemudian, polisi melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap terduga pelaku.

Dari hasil pemeriksaan, status Sari yang awalnya sebagai pelapor pun dinaikkan sebagai tersangka. Sari pun langsung ditahan oleh polisi.

Baca Juga:

"Dilakukan penahanan," ucapnya.

Setelah penetapan tersangka, pemeriksaan terus dilakukan terhadap Sari untuk pengembangan penyidikan.

Satreskrim Polrestabes Bandung menetapkan ibu tiri Raditya Allibyan Fauzan sebagai tersangka kasus penganiayaan balita. Pelaku dilakukan penahanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kematian balita  balita dibunuh  Bandung  Jawa Barat 
BERITA KEMATIAN BALITA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp