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JPNN.com - Daerah - Jambi

Kasus Kematian Brigadir EWS Jadi Atensi Kapolda Jambi

Rabu, 22 Juli 2026 – 04:50 WIB
Kasus Kematian Brigadir EWS Jadi Atensi Kapolda Jambi - JPNN.COM
Kabid humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji. ANTARA/Nanang Mairiadi

jpnn.com, JAMBI - Kematian personel Polres Tanjung Jabung (Tanjab) Timur Brigadir EWS menjadi atensi Kapolda Jambi.

Untuk itu, pengusutan kasus kematian EWS diambil alih Polda Jambi.

"Kasus kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjab Timur menjadi atensi Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar, maka penyelidikan ditangani langsung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bersama Polres setempat," kata Kepala Bidang Humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji, Selasa.

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Erlan mengatakan Kapolda Jambi telah memerintahkan agar penyelidikan terkait kematian Brigadir EWS segera dilakukan dan sejauh ini sebanyak lima orang saksi telah diperiksa dari anggota kepolisian untuk mendalami peristiwa tersebut.

"Tim gabungan Ditreskrimum Polda Jambi dan Polres Tanjab Timur masih melakukan penyelidikan guna mengungkap fakta serta kronologi kejadian yang sebenarnya," ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya belum bisa menyampaikan secara rinci hasil pemeriksaan maupun kronologi lengkap terkait peristiwa tersebut.

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"Kronologi kejadian nanti akan kami sampaikan setelah proses penyelidikan yang dilakukan tim gabungan," jelasnya.

Ia menyebutkan jenazah Brigadir EWS telah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Kasus kematian Brigadir EWS, personel Polres Tanjab Timur menjadi atensi Kapolda Jambi Irjen Krisno H Siregar.

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TAGS   kapolda jambi  Jambi  Polres Tanjung Jabung Timur  Polisi Tewas 
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