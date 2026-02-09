Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Kasus Kematian Mahasiswi di Apartemen Terungkap, Korban Ternyata

Selasa, 17 Februari 2026 – 02:58 WIB
Pengendara roda dua melintas di depan Apartemen Riverview Tower Mahakam, Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Senin (16/2/2026). ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

jpnn.com, CIKARANG - Polres Metro Bekasi meringkus lima orang pelaku yang diduga terlibat dalam kasus mahasiswi tewas di sebuah apartemen wilayah Kecamatan Cikarang Utara setelah menuntaskan ungkap perkara dimaksud.

"Petugas telah menetapkan lima orang pelaku sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam rangkaian peristiwa yang berujung pada meninggalnya korban," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Sumarni di Cikarang, Senin.

Dia menjelaskan konstruksi kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait penemuan seorang mahasiswi asal Cikarang Timur dalam kondisi meninggal dunia di Apartemen Riverview Tower Mahakam, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Petugas yang menerima laporan masyarakat segera mendatangi lokasi kejadian dan menemukan korban berinisial PAF (20) telah meninggal dunia di dalam kamar apartemen. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (11/2).

Petugas selanjutnya mengevakuasi jenazah korban ke RS TK I Pusdokkes Polri untuk dilakukan autopsi, sementara penyidikan kasus tersebut mulai dilakukan.

Dari hasil penyelidikan, korban diketahui datang ke lokasi bersama beberapa rekan dan diduga mengonsumsi obat penggugur kandungan yang diperoleh secara ilegal. Setelah konsumsi obat, korban mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga tidak sadarkan diri dan dinyatakan meninggal dunia.

Kemudian dari pengembangan kasus, penyidik mengamankan lima tersangka yang diduga terlibat dalam penjualan dan distribusi obat tersebut secara berantai, yakni SN alias F, ADY, H alias H, EA alias E, serta NF.

Para tersangka diduga memperoleh keuntungan dari penjualan obat yang akhirnya dikonsumsi korban.

Polres Metro Bekasi sudah mengungkap kasus kematian seorang mahasiswi di sebuah apartemen di kawasan Cikarang.

Sumber Antara

