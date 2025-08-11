Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sulteng

Kasus Oknum Polisi Terlibat Pengeroyokan, Polda Sulteng Bilang Begini

Senin, 11 Agustus 2025 – 09:32 WIB
Kasus Oknum Polisi Terlibat Pengeroyokan, Polda Sulteng Bilang Begini - JPNN.COM
Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Pol. Roy Satya Putra. ANTARA/HO-Humas Polda Sulteng

jpnn.com - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) memastikan bakal memproses hukum seorang oknum polisi diduga terlibat pengeroyokan yang menewaskan seorang warga di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali pada Kamis (7/8/2025).

Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Roy Satya Putra mengatakan Kapolda Sulteng telah menginstruksikan agar setiap pelanggaran yang dilakukan anggota Polri ditindak sesuai aturan.

"Kalau melanggar pidana, diproses pidana. Melanggar kode etik, diproses kode etik. Melanggar disiplin, diproses aturan disiplin," ujar dia, Minggu (10/8/2025).

Baca Juga:

Kombes Roy menjelaskan oknum yang terlibat tersebut akan menjalani dua proses hukum sekaligus sesuai Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

"Kalau anggota Polri melanggar pidana, aturannya kena dua kali. Satu kena pidana, satu lagi kena kode etik. Oknum ini akan kami tindak lanjuti sesuai peraturan. Jadi, tidak hanya kode etik, tetapi juga pidananya tetap jalan," tuturnya.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terhadap proses penanganan kasus tersebut.

Baca Juga:

Kombes Roy menegaskan semua akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Polres Morowali telah menetapkan empat tersangka kasus pemukulan secara bersama-sama atau pengeroyokan yang menyebabkan kematian seorang pemuda berinisial MR (19) di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali pada Kamis (7/8).

Kabid Propam Polda Sulteng Kombes Roy Satya Putra bilang begini soal oknum polisi terlibat pengeroyokan yang menewaskan warga di Morowali.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   oknum polisi  pengeroyokan  Morowali  Polda Sulteng  Kombes Roy Satya Putra  pidana  kode etik 
BERITA OKNUM POLISI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp