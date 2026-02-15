Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Kasus Pejalan Kaki Terlindas Bus Transjakarta, Begini Fakta Rekaman CCTV

Minggu, 15 Februari 2026 – 19:45 WIB
Kasus Pejalan Kaki Terlindas Bus Transjakarta, Begini Fakta Rekaman CCTV - JPNN.COM
Tangkapan layar CCTV yang diunggah oleh akun @jakselupdate terlihat korban berdiri dekat dengan bus Transjakarta sebelum insiden terjadi di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026). ANTARA/Instagram/@jakselupdate/Ilham Kausar

jpnn.com - Seorang pejalan kaki berinisial S (27) terlindas bus Transjakarta di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (12/2) sekitar pukul 14.20 WIB.

Rekaman kamera pengawas (CCTV) dari dalam bus memperlihatkan detik-detik pejalan kaki itu sebelum terlindas bus.

Dalam rekaman yang tersebar di media sosial, salah satunya melalui akun @jakselupdate, korban diduga secara tidak sadar menghampiri bus yang sedang berhenti di Bus Stop Taman DDN Pondok Labu.

Baca Juga:

Saat berdiri di dekat bus, S juga terlihat sempoyongan. Badannya seperti lunglai, bergerak ke kiri dan ke kanan.

Setelah itu, korban tak lagi terlihat di CCTV yang ada di bagian dalam bus.

Korban diduga menunduk dan terjatuh tepat di depan roda belakang.

Baca Juga:

Sopir bus yang diduga tak menyadari keberadaan S lantas melajukan kembali kendaraannya dan bus pun melindas korban.

Sebelumnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan kronologi kecelakaan Transjakarta yang melindas seorang pejalan kaki hingga tewas di Jakarta Selatan pada Kamis (12/2).

Rekaman CCTV mengungkap fakta soal pejalanan kaki yang terlindas Bus Transjakarta di Cilandak hingga korban meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pejalan Kaki  terlindas bus transjakarta  Cilandak  Polda Metro Jaya  meninggal dunia  Rekaman CCTV 
BERITA PEJALAN KAKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp