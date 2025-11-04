Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Kasus Pemalsuan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi, FIFA Tolak Banding FAM

Selasa, 04 November 2025 – 02:52 WIB
Kantor FIFA. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aa.

jpnn.com - JAKARTA – FIFA sudah membuat keputusan tingkat banding yang diajukan oleh Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi terkait pelanggaran Pasal 22 FIFA Disciplinary Code (FDC) mengenai pemalsuan serta rekayasa dokumen.

Komite Banding FIFA memutuskan menolak banding kasus terkait proses naturalisasi pemain tersebut.

Keputusan ini mempertegas sikap tegas FIFA terhadap segala bentuk pemalsuan dan manipulasi dokumen dalam dunia sepak bola profesional.

Dalam pernyataan resmi melalui situs Inside FIFA pada Senin, FIFA menjelaskan telah menganalisis seluruh berkas pembelaan serta menggelar sidang dengar pendapat sebelum mengambil keputusan akhir.

Komite Banding kemudian memutuskan untuk menolak seluruh banding dan menjatuhkan sanksi penuh yang sebelumnya diberikan oleh Komite Disiplin FIFA.

Berdasarkan keputusan tersebut, FAM dijatuhi denda sebesar 350.000 franc Swiss (CHF), atau sekitar Rp7,23 miliar.

Sementara itu, tujuh pemain yang terlibat, yakni Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui, dan Hector Alejandro Hevel Serrano, masing-masing dikenai denda sebesar 2.000 CHF (sekitar Rp41,3 juta).

Tak hanya itu, ketujuh pemain tersebut juga dijatuhi hukuman larangan beraktivitas dalam sepak bola selama 12 bulan, mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan olahraga tersebut di level nasional maupun internasional.

