Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Pembunuhan di Maros Terungkap, Dua Pelakunya Ternyata Bapak-Anak, Motifnya

Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:51 WIB
Kasus Pembunuhan di Maros Terungkap, Dua Pelakunya Ternyata Bapak-Anak, Motifnya - JPNN.COM
Polres Maros berhasil mengungkap kasus pembunuhan Masdar, 41, di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ilustrasi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, MAKASSAR - Polres Maros berhasil mengungkap kasus pembunuhan Masdar, 41, di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dua pelakunya masing-masing inisial S, 45, dan MS, 20, sudah ditangkap.

"Kedua pelaku bapak dan anak. Keduanya sudah ditahan," ujar Kepala Satuan Reskrim Polres Maros Iptu Ridwan saat dikonfirmasi di Maros, Minggu.

Pembunuhan tersebut terjadi pada Sabtu (23/8) dini hari sekitar pukul 03.30 WITA di Dusun Biring Jene, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Maros. Korban dianiaya dua pelaku dengan ditebas parang hingga ditusuk menggunakan senjata tajam jenis badik.

Baca Juga:

Para pelaku masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan korban. Pelaku kesal karena korban Masdar sering memarahi istrinya, Rahmatia.

Dari keterangan saksi Rahmatia, awal mula kejadian tersebut, korban dan saksi bertengkar melalui percakapan di ponsel bahkan sempat diancam akan dibunuh.

Saat korban tiba di tempat kejadian perkara, terjadi adu mulut dan pertengkaran hebat yang mengundang keributan hingga keluarganya datang untuk membantunya karena mendapat kabar ada ucapan ancaman pembunuhan dari korban.

Baca Juga:

Korban kemudian dianiaya oleh para pelaku dengan senjata tajam sampai korban mengalami luka parah dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Adik korban, Hartoyo, mendapatkan informasi tersebut dari rekan kerja korban bernama Tari bahwa terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya menuju Polsek Moncongloe. Namun, saat tiba di kantor polisi, korban sudah dinyatakan tewas.

Polres Maros berhasil mengungkap kasus pembunuhan Masdar, 41, di Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kasus Pembunuhan 
BERITA KASUS PEMBUNUHAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp