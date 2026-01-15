Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo Jadi PR Kapolres

Kamis, 15 Januari 2026 – 04:00 WIB
Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo Jadi PR Kapolres - JPNN.COM
Kapolres Situbondo, Jawa Timur, AKBP Bayu Anuwar Sidiqie memberikan keterangan kepada wartawan pada hari pertama bertugas. Rabu (14/1/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jpnn.com, SITUBONDO - Pelaku pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur, yang terjadi pada 28 Desember 2025, hingga kini belum terungkap.

Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anuwar Sidiqie berjanji untuk menyelesaikan dan mengungkap kasus itu.

"Khusus kasus yang menonjol yang menjadi PR (pekerjaan rumah) adalah pembunuhan satu keluarga di Kecamatan Besuki, nanti kami coba selesaikan dengan investigasi mendalam," kata Bayu kepada wartawan pada hari pertama bertugas di Polres Situbondo, Jawa Timur, Rabu.

Baca Juga:

Sebagai informasi, ketiga korban pembunuhan itu, yakni Muhammad Hasim (58) dan istrinya, Suningsih (38), serta anak perempuannya, Umi Rahmania (18). Mereka ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, sekitar pukul 07.00 WIB.

Untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga itu, dia meminta dukungan dari seluruh elemen masyarakat termasuk insan pers, jika mendapatkan informasi terbaru terkait kasus itu.

"Kami mohon bantuan kepada rekan-rekan media dan masyarakat untuk memberikan masukan, dan jika ada informasi terbaru sekecil apapun bisa disampaikan kepada kami," katanya.

Baca Juga:

Informasi yang dihimpun sampai saat ini jajaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Situbondo, Jawa Timur, telah meminta keterangan 15 orang saksi untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan satu keluarga itu.

Dari hasil autopsi dari RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo, ketiga korban meninggal dunia karena gagal nafas dan kehabisan banyak darah, serta terhentinya suplai oksigen ke otak.

Pelaku pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur, yang terjadi pada 28 Desember 2025, hingga kini belum terungkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pembunuhan Satu Keluarga  Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo  pembunuhan  Situbondo 
BERITA PEMBUNUHAN SATU KELUARGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp