JPNN.com - Kriminal

Kasus Pemerasan Rp 5 Triliun, Ketua Kadin Cilegon Dituntut 5 Tahun Bui

Senin, 06 Oktober 2025 – 20:01 WIB
Sidang tuntutan kasus dugaan premanisme dan pemerasan Rp 5 triliun pada proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Pengadilan Tipikor Kota Serang, Senin (6/10/2025). (ANTARA/Devi Nindy)

jpnn.com, SERANG - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Cilegon menuntut bui lima tahun penjara kepada Ketua Kadin Cilegon Muhamad Salim dalam kasus premanisme dan pemerasan Rp 5 triliun pada proyek pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) di Kota Cilegon.

JPU Febby Febrian Arip Mulyana menyatakan Salim terbukti bersalah melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Menyatakan pidana terhadap terdakwa Muhamad Salim dengan pidana penjara selama lima tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan,” kata Febby saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Senin.

Selain Salim, empat terdakwa lain juga dijatuhi tuntutan pidana. Mereka adalah Wakil Ketua Kadin Cilegon Isbatulloh Alibasa, Wakil Ketua Bidang Kadin Cilegon Ismatullah, Ketua HNSI Cilegon Rufaji Jahuri, dan Ketua LSM BMPP Zul Basit.

“Keempat terdakwa lainnya dituntut masing-masing tiga tahun penjara karena terbukti melanggar Pasal 368 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Febby.

Jaksa menilai perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu iklim investasi di Kota Cilegon. Hal tersebut menjadi pertimbangan pemberat dalam tuntutan.

Sementara itu, hal yang meringankan adalah pengakuan para terdakwa, sikap sopan di persidangan, serta belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

