Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Pencabulan Guru Silat di Banten, Polisi Temukan Praktik Aborsi

Senin, 20 April 2026 – 16:35 WIB
Jajaran Polda Banten menunjukkan barang bukti kasus kejahatan seksual terhadap 11 anak di bawah umur saat ekspos di Aula Polda Banten, Senin (20/4/2026). ANTARA/Desi Purnama Sari

jpnn.com, SERANG - Polda Banten menemukan praktik aborsi ilegal dalam pengembangan kasus kejahatan seksual terhadap sebelas anak di bawah umur yang dilakukan seorang guru silat di Kabupaten Serang.

Temuan tindak pidana aborsi terungkap setelah penyidik mendalami laporan para korban dan melakukan penggeledahan di lokasi kejadian.

"Dalam proses penyidikan, kami menemukan adanya tindak pidana tambahan berupa aborsi yang dilakukan terhadap salah satu korban yang sempat hamil akibat perbuatan pelaku," ujar Kepala Subdit IV Ditreskrimum Polda Banten AKBP Irene Missy, Senin.

Baca Juga:

Tindakan aborsi itu diduga dilakukan pada tahun 2024 oleh tersangka utama berinisial MY (54) dengan bantuan istrinya, SM.

Korban dipaksa mengonsumsi obat-obatan tertentu dan menerima tindakan fisik hingga janin keluar, yang kemudian dikuburkan di sekitar area rumah pelaku di Kecamatan Waringinkurung.

Tersangka MY diketahui telah melancarkan tindak asusilanya dalam rentang waktu Mei 2023 hingga April 2026.

Baca Juga:

Dengan dalih ritual spiritual pembersihan diri dan pembukaan aura, pelaku memperdaya belasan anak yang menjadi muridnya.

Berdasarkan data penyidikan, dari total 11 korban, sebanyak 10 anak mengalami persetubuhan dan satu anak mengalami pencabulan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru silat  aborsi  Banten  pencabulan 
BERITA GURU SILAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp