Kasus Penembakan di Semeteh, Pelaku Keempat Menyerahkan Diri, 1 Lagi Masih Diburu Polisi

jpnn.com - PALEMBANG - Pelaku keempat kasus pengeroyokan dan penembakan terhadap dua warga di Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, menyerahkan diri kepada kepolisian. Pelaku bernama Reza itu datang menyerahkan diri dengan diantar pihak keluarga, Rabu (20/5), sekitar pukul 12.00 WIB. Saat ini, pelaku telah diamankan polisi.

Kapolsek Muara Lakitan AKP Hendrawan mengatakan bahwa penyerahan diri itu berlangsung setelah polisi melakukan komunikasi dan pendekatan dengan keluarga pelaku. "Pelaku atas nama Reza menyerahkan diri dan diantar pihak keluarga. Mereka meminta supaya anggota Polsek melakukan penjemputan, yang bersangkutan datang dengan kesadaran sendiri," kata Hendrawan, Kamis (21/5).

Menurut Hendrawan, Reza mengaku siap menjalani proses hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam kasus penyerangan tersebut.

"Yang bersangkutan menyatakan siap bertanggung jawab atas kejadian penembakan beberapa hari lalu," ungkapnya. Kini, sudah empat pelaku, termasuk Reza, yang sudah diamankan polisi. Petugas masih mengejar satu pelaku lain, SI. "Masih ada satu pelaku lagi yang sedang dalam pengejaran tim kami," jelas Hendrawan.

Reno, selaku pihak keluarga pelaku, berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil terbaik bagi semua pihak. "Saya menyerahkan saudara saya kepada pihak kepolisian agar diproses sesuai aturan yang berlaku," kata Reno.

Diketahui, insiden pengeroyokan dan penembakan terjadi di Dusun VI, Desa Semeteh, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura, Sumsel, Senin (18/5) sekitar pukul 15.00 WIB.

Peristiwa itu dipicu perselisihan terkait perebutan pengawalan mobil tangki CPO milik PT SPA, yang berujung cekcok hingga aksi kekerasan.

Akibat kejadian tersebut, korban ED (45), SA (30) mengalami luka tembak dan harus mendapatkan penanganan medis.