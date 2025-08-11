Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak, Korban Punya Masalah dengan Seorang Wanita

Senin, 11 Agustus 2025 – 17:38 WIB
Kasus Penemuan Mayat Pria di Semak-Semak, Korban Punya Masalah dengan Seorang Wanita - JPNN.COM
Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung menyelidiki kasus dugaan pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan di semak-semak di Jalan Raya Cipatik, Desa Kopo, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung pada Minggu (10/8).

Mayat pria itu diketahui berinisial S (18), warga di Kecamatan Kutawaringin.

Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono mengatakan, dalam penyelidikan polisi mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan.

Baca Juga:

Pihaknya juga mengumpulkan alat bukti lainnya, termasuk memeriksa gawai milik korban yang ditemukan di lokasi.

Polisi pun mengamankan delapan orang yang diduga terlibat dalam insiden meninggalnya korban.

“Satu perempuan, tujuh laki-laki yang sudah diamankan,” kata Aldi saat ditemui di Bandung, Senin (11/8).

Baca Juga:

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari delapan terduga, ditetapkan tiga orang sebagai tersangka tewasnya korban. Mereka adalah RR, AP, dan A.

Perwira menengah Polri itu menjelaskan, motif ketiga pelaku menghabisi nyawa korban dikarenakan S memiliki masalah dengan seorang wanita.

Polresta Bandung menyelidiki dugaan pembunuhan terkait penemuan mayat di semak-semak, Desa Kopo, Kabupaten Bandung. Ada persoalan wanita.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penemuan mayat  mayat pria  Polresta Bandung  Kabupaten Bandung  pembunuhan  Wanita  Kombes Aldi Subartono 
BERITA PENEMUAN MAYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp