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Kasus Penganiayaan ART WNI di Johor: Polisi Tangkap Pasutri, Diduga Ada Korban Lain

Minggu, 14 Juni 2026 – 19:14 WIB
Kasus Penganiayaan ART WNI di Johor: Polisi Tangkap Pasutri, Diduga Ada Korban Lain - JPNN.COM
Ilustrasi penganiayaan. FOTO: Rara/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Aparat kepolisian Johor Bahru, Malaysia, bergerak cepat mengamankan empat orang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap seorang Asisten Rumah Tangga (ART) asal Indonesia.

Penangkapan ini dilakukan setelah rekaman video aksi kekerasan tersebut viral di platform Threads dan Facebook.

Dalam narasi yang berkembang di media sosial Threads maupun Facebook, empat orang pelaku diduga merupakan majikan, memukuli seorang ART di Negara Bagian Johor Bahru, Malaysia.

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Majikan berjumlah empat orang terdiri atas dua wanita dan dua pria menginterogasi ART serta melakukan pemukulan berulang kali secara bergantian.

Kepolisian Johor dalam konferensi pers di Malaysia, Minggu, menyatakan tengah memeriksa empat orang pelaku pemukulan yang merupakan pasangan suami istri.

Menurut Kepolisian Johor, peristiwa itu terjadi pada Juli 2025 namun videonya baru tersebar dan viral belakangan ini.

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Pihak kepolisian menyatakan masih menyelidiki motif pemukulan itu, serta menyampaikan adanya dugaan kekerasan serupa yang kemungkinan dialami dua asisten rumah tangga lain, yang juga berasal dari Indonesia.

Sementara itu berdasarkan informasi yang ANTARA peroleh dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, korban pemukulan yang berada dalam video viral, saat ini berada di kediaman rekannya.

Aparat kepolisian Johor Bahru mengamankan empat orang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam aksi pemukulan terhadap seorang ART asal Indonesia.

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TAGS   ART WNI dianiaya majikan  ART WNI dianiaya majikan di Malaysia  Johor Bahru  Malaysia 

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