Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Penganiayaan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya Ditangani Polda Aceh

Jumat, 10 April 2026 – 02:50 WIB
Satreskrim Polres Pidie Jaya dan Ditreskrimum Polda Aceh melaksanakan gelar perkara dugaan penganiayaan yang melibatkan Wakil Pidie Jaya, HB, di Banda Aceh, Rabu (8/4/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Pidie Jaya

jpnn.com - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh mengambil alih penanganan kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan Wakil Bupati Pidie Jaya, Provinsi Aceh berinisial HB.

Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan pengambilalihan penanganan perkara dilakukan guna memastikan prosesnya berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Dengan pengambilalihan ini diharapkan penanganan perkara dapat berjalan optimal serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat," kata Kapolres, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga:

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pidie Jaya melakukan gelar perkara sekaligus pengiriman laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan dengan terlapor berinisial HB yang menjabat Wakil Bupati Pidie Jaya

Kapolres mengatakan paparan perkara tersebut berlangsung di Ruang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.

Gelar perkara itu merupakan tindak lanjut dari laporan polisi tertanggal 2 April 2026. Kasus tersebut dilaporkan seorang warga bernama Zikrillah.

Baca Juga:

"Perkara yang dipaparkan merupakan dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di ruang rapat Pendopo Wakil Bupati Pidie Jaya di Gampong Kota Meureudu, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada Senin (30/3)," katanya.

Setelah paparan dan gelar perkara dugaan penganiayaan tersebut, kata Ahmad Faisal Pasaribu, penanganan perkara resmi diambil alih oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penganiayaan  wakil bupati pidie jaya  Polda Aceh  Polres Pidie Jaya 
BERITA PENGANIAYAAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp