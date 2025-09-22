Kasus Penggelapan Uang, Wika Salim Berdamai dengan Mantan Manajer

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Wika Salim memutuskan untuk berdamai dengan mantan manajer, Irma Hidayat terkait kasus dugaan penggelapan uang.

Dia bahkan sudah mencabut laporan yang sempat didaftarkan ke Polda Metro Jaya pada Januari 2025 lalu.

Menurutnya, dirinya bersedia damai lantaran mantan manajer ingin menyelesaikan masalah lewat musyawarah.

"Atas permintaan dari YBS sendiri. Irmawati/ Irma Hidayat untuk saya mencabut laporan dan YBS sudah meminta maaf dan juga mengakui perbuatannya, juga meminta diselesaikan secara musyawarah dan permintaan dari orang tua saya juga," ungkap Wika Salim melalui pernyataan resmi di Instagram baru-baru ini.

Dengan adanya kesepakatan damai, perempuan berusia 33 tahun itu menyatakan masalah dirinya dengan mantan manajer sudah selesai.

Wika Salim berharap kasus yang dialaminya bisa menjadi pelajaran bagi siapa pun, khususnya artis dan manajer.

"Masalah ini sudah selesai ya. Semoga dengan ini bisa menjadi pembelajaran YBS ke depannya untuk bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baik dan sejujur-jujurnya. Dan tidak ada lagi terjadi hal-hal serupa di kemudian hari," lanjut pelantun Mars Pembantu itu.

Wika Salim kemudian menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan.