Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Kasus Penipuan Modus Asmara di Sukoharjo Melibatkan 11 WNA

Selasa, 02 Juni 2026 – 07:40 WIB
Kasus Penipuan Modus Asmara di Sukoharjo Melibatkan 11 WNA - JPNN.COM
Berbagai barang bukti hasil sindikat penipuan internasional saat pers rilis di Mapolda Jateng di Semarang, Senin (1/6/2026). ANTARA/I.C. Senjaya

jpnn.com - Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) ditetapkan polisi menjadi tersangka kasus sindikat penipuan daring bermodus asmara dan investasi atau dikenal dengan istilah "pig butchering".

Kejahatan daring itu beroperasi di Kabupaten Sukoharjo dengan target korban warga Amerika Serikat.

"Total tersangka 39 orang. Tujuh warga Negara Nepal, empat warga Negara Myanmar, sisanya WNI," kata Direktur Reserse Siber Polda Jawa Tengah Kombes Himawan Sutanto Saragih di Semarang, Senin (1/6/2026).

Baca Juga:

Para tersangka memiliki peran yang berbeda-beda, seperti pemimpin, bagian pemasaran, hingga model yang berpura-pura untuk meyakinkan korbannya.

Sindikat penipuan tersebut beroperasi dengan kedok perusahaan bernama PT Digi Global Konsultan di Kabupaten Sukoharjo.

Kantor perusahaan itu menjadi tempat perekrutan pekerja, sekaligus sebagai tempat operasional kegiatan penipuan daring terorganisasi itu.

Baca Juga:

Menurut dia, sindikat tersebut menjalankan modus dengan membangun hubungan emosional melalui berbagai media sosial, aplikasi kencan, dan sarana komunikasi digital lainnya.

Korban yang telah memiliki kedekatan emosional, lantas diarahkan untuk berinvestasi melalui platform perdagangan kripto palsu yang telah dimanipulasi.

Sebanyak 11 warga negara asing (WNA) ditetapkan polisi menjadi tersangka kasus sindikat penipuan daring bermodus asmara dan investasi. Korbannya banyak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penipuan  modus asmara  Sukoharjo  WNA  Polda Jateng 
BERITA PENIPUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp